"Вы убиваете футбол": Усик решил присоединиться к критике судейства в матче Полесье - Динамо

Ситуативный игрок "волков" поддержал житомирский клуб и поразмышлял о футбольном арбитраже.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал работу арбитров по итогам матча 19-го тура украинской Премьер-лиги Полесье - Динамо (1:2).

Боксер, значащийся как игрок основного состава "волков" и периодически принимавший участие в товарищеских матчах команды, поддержал житомирский клуб и поделился своим мнением о развитии футбольного судейства.

"Хочу поддержать президента ФК Полесья Геннадия Владиславовича Буткевича и всю команду. Стая, вчера вы были невероятны. Вы всегда невероятны.

Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет и он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол.

Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю, и буду поддерживать.

Что-нибудь сделайте с тем, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал", - сказал Усик в видео в Instagram.

Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на критику судейства и начала служебное расследование.

