"Вы убиваете футбол": Усик решил присоединиться к критике судейства в матче Полесье - Динамо
Чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал работу арбитров по итогам матча 19-го тура украинской Премьер-лиги Полесье - Динамо (1:2).
Боксер, значащийся как игрок основного состава "волков" и периодически принимавший участие в товарищеских матчах команды, поддержал житомирский клуб и поделился своим мнением о развитии футбольного судейства.
"Хочу поддержать президента ФК Полесья Геннадия Владиславовича Буткевича и всю команду. Стая, вчера вы были невероятны. Вы всегда невероятны.
Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет и он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол.
Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К Динамо у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю, и буду поддерживать.
Что-нибудь сделайте с тем, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал", - сказал Усик в видео в Instagram.
Ранее сообщалось, что УАФ отреагировала на критику судейства и начала служебное расследование.
