Транзитный тупик: как бюрократия Молдовы блокирует будущее украинского футбола во время войны

Более полутора месяцев тотального игнорирования и неопределенности: львовский ФК «Рух» официально обратился в Министерство иностранных дел Республики Молдова из-за критической задержки в выдаче транзитных виз для молодых африканских легионеров. В условиях полномасштабной войны, когда Украина борется за свое право на существование, каждая логистическая преграда становится ударом в спину спортивной дипломатии.

Блокирование планов и спортивный саботаж

Ситуация вокруг восьми футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау вышла за рамки обычной процедуры. Несмотря на заблаговременно подготовленный полный пакет документов, рассмотрение дела затянулось более чем на 1,5 месяца.

Почти два месяца без ответа: Клуб не получил никаких официальных объяснений или статусов рассмотрения, что в условиях военного положения является недопустимым затягиванием.

Срыв подготовки: Отсутствие виз фактически блокирует приезд игроков на запланированные тренировочные сборы, разрушая спортивное планирование и стратегию развития молодых талантов.

Репутационная катастрофа для международных проектов

Заместитель директора по спортивным вопросам ФК «Рух» Владимир Лапицкий подчеркивает: такие искусственные задержки наносят огромный репутационный ущерб не только клубу, но и всему детскому и международному спортивному движению.

Удар по сотрудничеству: Подобное бездействие ставит под угрозу развитие спортивных отношений между Украиной и Молдовой.

Риски для имиджа: Международные спортивные проекты, реализуемые вопреки войне, оказываются под угрозу из-за бюрократических лабиринтов транзитного узла.

Требование решительных действий

ФК «Рух» больше не может мириться с политикой молчания. Клуб призывает МИД Молдовы немедленно взять вопрос под личный контроль, требуя либо безотлагательного принятия решения о выдаче виз, либо предоставления четких официальных разъяснений. В то время, когда логистика через Молдову является ключевой для Украины, такая неспешность недопустима.

