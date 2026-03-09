iSport.ua
Транзитный тупик: как бюрократия Молдовы блокирует будущее украинского футбола во время войны

Ситуация вокруг восьми футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау.
Сегодня, 14:25       Автор: Василий Войтюк
Более полутора месяцев тотального игнорирования и неопределенности: львовский ФК «Рух» официально обратился в Министерство иностранных дел Республики Молдова из-за критической задержки в выдаче транзитных виз для молодых африканских легионеров. В условиях полномасштабной войны, когда Украина борется за свое право на существование, каждая логистическая преграда становится ударом в спину спортивной дипломатии.

Блокирование планов и спортивный саботаж

Ситуация вокруг восьми футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау вышла за рамки обычной процедуры. Несмотря на заблаговременно подготовленный полный пакет документов, рассмотрение дела затянулось более чем на 1,5 месяца.

  • Почти два месяца без ответа: Клуб не получил никаких официальных объяснений или статусов рассмотрения, что в условиях военного положения является недопустимым затягиванием.
  • Срыв подготовки: Отсутствие виз фактически блокирует приезд игроков на запланированные тренировочные сборы, разрушая спортивное планирование и стратегию развития молодых талантов.

Репутационная катастрофа для международных проектов

Заместитель директора по спортивным вопросам ФК «Рух» Владимир Лапицкий подчеркивает: такие искусственные задержки наносят огромный репутационный ущерб не только клубу, но и всему детскому и международному спортивному движению.

  • Удар по сотрудничеству: Подобное бездействие ставит под угрозу развитие спортивных отношений между Украиной и Молдовой.
  • Риски для имиджа: Международные спортивные проекты, реализуемые вопреки войне, оказываются под угрозой из-за бюрократических лабиринтов транзитного узла.

Требование решительных действий

ФК «Рух» больше не может мириться с политикой молчания. Клуб призывает МИД Молдовы немедленно взять вопрос под личный контроль, требуя либо безотлагательного принятия решения о выдаче виз, либо предоставления четких официальных разъяснений. В то время, когда логистика через Молдову является ключевой для Украины, такая неспешность недопустима.

