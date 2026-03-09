iSport.ua
УАФ отреагировала на критику судейства и начала служебное расследование

Глава ассоциации Андрей Шевченко пообещал уведомить общественность о результатах.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Андрей Шевченко / Getty Images
Украинская ассоциация футбола открыла служебное расследование в отношении некоторых арбитров украинской Премьер-лиги и представителей комитета в ответ на критику их деятельности.

Заявление главы организации Андрея Шевченко по этому поводу приводит официальный сайт УАФ.

Читай также: Дубль Пономаренко принес Динамо волевую победу над Полесьем

"После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны чувствовать высокую ответственность за свою работу и решение.

Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику по всем аспектам своей деятельности. О результатах расследований мы уведомим общественность", - заявил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Полесье осталось недовольно работой арбитров в проигранном матче УПЛ с Динамо (1:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига уаф

