Полесье - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 08.03.2026

Киевляне приблизились к житомирянам на расстояние одного балла в таблице.

В воскресенье, 8 марта, Полесье принимало на своем поле Динамо в центральном матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Игоря Костюка пропустили первыми, но в итоге сумели добыть в гостях волевую победу 2:1 благодаря дублю Матвея Пономаренко, который записал на свой счет уже семь мячей в чемпионате.

Команде Руслана Ротаня удалось забить на 21-й минуте поединка, однако гол Линдона Эмерллаху был отменен из-за нарушения, предшествовавшего взятию ворот. Тем не менее ближе к концу тайма "волки" все же повели в противостоянии благодаря пенальти. Максим Коробов сыграл рукой в своей штрафной, а Алексей Гуцуляк на 40-й минуте паненкой отправил мяч в сетку с точки.

Однако на перерыв соперники ушли при равном счете. В компенсированное к первому тайму время Пономаренко после передачи с правого фланга на ближней стойке выиграл борьбу у защитника и голкипера и занес мяч в ворота.

А на 60-й минуте матча нападающий Динамо оформил дубль. Пономаренко после передачи из глубины от Александра Пихаленка ворвался справа в штрафную житомирян и низом отправил мяч в дальний угол.

Уже в компенсированное к поединку время матч был прерван из-за воздушной тревоги, однако после возобновления игры в оставшиеся минуты результат остался неизменным.

Набрав 35 очков, Динамо занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Полесье идет строчкой выше, опережая "бело-синих" на один балл.

Статистика матча Полесье - Динамо 19-го тура чемпионата Украины

Полесье - Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 40 (пен.) - Пономаренко, 45+2, 60

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 4 - 6

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 8 - 5

Фолы: 12 - 8

Полесье: Волынец - Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский - Андриевский (Федор, 66), Бабенко (Красничи, 66), Эмерллаху (Шепелев, 83) - Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 66), Назаренко (Майсурадзе, 83).

Динамо: Нещерет - Коробов, Биловар, Михавко, Караваев (Тымчик, 64) - Пихаленок (Яцик, 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73) - Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Редушко.

Предупреждение: Пономаренко.

