Карпаты - Кудривка 1:1: обзор матча и результат игры 08.03.2026

После раннего гола львовская команда не удержала преимущество во втором тайме.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Карпаты и Кудривка сыграли вничью / ФК Карпаты
Карпаты и Кудривка сыграли вничью / ФК Карпаты

В воскресенье, 8 марта, Карпаты принимали на своем поле Кудривку в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить сильнейшего, обменявшись голами и завершив поединок ничьей 1:1.

Читай также: Заря с хет-триком Андушича разгромила Полтаву

Карпаты владели преимуществом в первом тайме, а выйти вперед во встрече сумели уже в дебюте. На пятой минуте Ян Костенко успешно реализовал выход один на один с голкипером после заброса за спины защитников от Бабукара Фаала.

Во второй половине встречи инициатива перешла к Кудривке, которая сумела отыграться на 66-й минуте - Александр Козак замкнул на ближней стойке прострел справа.

Обе команды на данный момент имеют по 20 набранных очков. Карпаты занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а Кудривка расположилась строчкой ниже.

Статистика матча Карпаты - Кудривка 19-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Кудривка 1:1

Голы: Костенко, 5 - Козак, 66

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 8
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 2 - 8
Фолы: 16 - 11

Карпаты: Домчак - Сыч, Бабогло, Педрозу, Лях - Бруниньо (Шах, 70), Сапуга (Карабин, 87), Эдсон (Чачуа, 70) - Алькайн (Стенио, 61), Фаал (Витор, 87), Костенко.

Кудривка: Караващенко - Гусев, Сердюк, Фарина, Мачелюк - Сторчоус (Потимков, 87), Нагнойный (Думанюк, 75), Беляев (Глущенко, 46) - Козак (Пушкарев, 90+3), Таипи (Фримпонг, 46), Морозко.

Предупреждения: Стенио - Нагнойный, Фарина, Гусев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ карпаты чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Кудривка

