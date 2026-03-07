Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком

Полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

О продлении договора с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Обновленный контракт нидерландского хавбека с Ливерпулем будет рассчитан до июня 2032 года.

We're delighted to announce that Ryan Gravenberch has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2026

Предыдущее соглашение с игроком было подписано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гравенберх провел в составе Ливерпуля 36 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

