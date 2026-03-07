iSport.ua
Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком

Райан Гравенберх продлил договор с мерсисайдцами.
Сегодня, 20:24       Автор: Игорь Мищук
Райан Гравенберх / Liverpool FC
Полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

О продлении договора с 23-летним футболистом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Читай также: Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики

Обновленный контракт нидерландского хавбека с Ливерпулем будет рассчитан до июня 2032 года.

Предыдущее соглашение с игроком было подписано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гравенберх провел в составе Ливерпуля 36 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль лидирует в гонке за хавбеком ПСЖ.

