Судаков вернулся в общую группу Бенфики

Украинец покинул лазарет и начал полноценно тренироваться.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков готов вернуться на поле, восстановившись от повреждения.

Как сообщает A Bola, 23-летний футболист уже тренируется в общей группе, решив свои проблемы с поясницей.

Читай также: Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте

Лиссабонская команда накануне провела тренировку в рамках подготовки к ближайшему поединку 25-го тура чемпионата против Порту, который состоится в воскресенье, 8 марта, а украинский хавбек работал в обычном режиме без ограничений.

Напомним, что из-за повреждения украинец не смог принять участие в двух поединках Бенфики в чемпионате против АВШ (3:0) и Жил Висенте (2:1), а также в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с Реалом (1:2), хотя и находился на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Бенфику 33 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

