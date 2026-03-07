Симон одержала победу в женском масс-старте в Контиолахти
В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти состоялся женский масс-старт.
Украинские биатлонистки в эту гонку отобраться на смогли.
Читай также: Определилась обладательница малого Хрустального глобуса
Победу в женском масс-старте праздновала Жюлья Симон. Французская биатлонистка вышла в лидеры после третьей стрельбы и, безошибочно отработав на последнем огневом рубеже, удержала первую позицию.
Второе место на подиуме заняла шведка Эльвира Эберг, а третьей стала ее соотечественница Анна Магнуссон.
The queen of rapid-fire strikes again! 👑— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 7, 2026
Julia Simon claims the Kontiolahti Mass Start ahead of Elvira Oeberg and Anna Magnusson 🔥
📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/A2w33yxafo
Кубок мира. Контиолахти
Женский масс-старт
- Жюлья Симон (Франция, 1+0+0+0) 34:40.0
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+1) +5.6
- Анна Магнуссон (Швеция, 0+1+0+0) +8.9
- Марлен Фихтнер (Германия, 1+0+0+0) +14.9
- Тереза Воборникова (Чехия, 0+1+1+0) +15.2
- Осеан Мишлон (Франция, 1+0+1+1) +15.8
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!