Симон одержала победу в женском масс-старте в Контиолахти

Две шведские биатлонистки поднялись на подиум.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Жюлья Симон / Getty Images
Жюлья Симон / Getty Images

В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти состоялся женский масс-старт.

Украинские биатлонистки в эту гонку отобраться на смогли.

Определилась обладательница малого Хрустального глобуса

Победу в женском масс-старте праздновала Жюлья Симон. Французская биатлонистка вышла в лидеры после третьей стрельбы и, безошибочно отработав на последнем огневом рубеже, удержала первую позицию.

Второе место на подиуме заняла шведка Эльвира Эберг, а третьей стала ее соотечественница Анна Магнуссон.

Кубок мира. Контиолахти
Женский масс-старт

  1. Жюлья Симон (Франция, 1+0+0+0) 34:40.0
  2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+1) +5.6
  3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+1+0+0) +8.9
  4. Марлен Фихтнер (Германия, 1+0+0+0) +14.9
  5. Тереза ​​Воборникова (Чехия, 0+1+1+0) +15.2
  6. Осеан Мишлон (Франция, 1+0+1+1) +15.8

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

