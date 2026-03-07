Тейтум блестяще вернулся после 10 месяцев восстановления

Показал класс в своей первой игре сезона.

Форвард Бостона Джейсон Тейтум вышел в стартовом составе, отыграл 27 минут и набрал 15 очков.

Для Тейтума игра против Далласа стала дебютной после 10 месяцев восстановления после операции на разорванном правом ахилловом сухожилии.

В матче с Маверикс Джейсон сделал 12 подборов и 7 передач при 2 потерях.

Отметим, что он стал первым игроком в истории НБА, пропустившим первые 50 матчей своей команды в регулярном сезоне и при этом набравшим в дебютной встрече сезона 15+ очков, 10+ подборов и 5+ передач, пишет ESPN.

К слову, НБА и ФИБА договорились о запуске нового баскетбольного проекта в Европе.

