Украина выиграла первое золото на Паралимпийских играх

В субботу, 7 марта, прошла мужская спринтерская гонка сидя в рамках Паралимпиады-2026.

В соревновании приняли участие пять украинцев: Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь и Григорий Шимко. Именно Радь завоевал золото для "сине-желтой" сборной.

Во время соревнований по парабиатлону украинец сумел завершить дистанцию без промахов и пересек финишную черту с результатом 19:55.5.

Добавим, что для Тараса это вторая золотая медаль на Паралимпиадах. Первую он завоевал в Пекине в гонке на 12,5 километра.

Другие украинские спортсмены финишировали так, Василий Кравчук занял четвертое место, Александр Алексик - девятое, Павел Баль стал 12, а Григорий Шимко - 15.

