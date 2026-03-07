iSport.ua
Ястремская уступила Эале на Indian Wells

Не реализовала матчболы против филиппинки.
Сегодня, 10:56       Автор: Валентина Чорноштан
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Накануне состоялся второй матч турнира серии WTA 1000 в Indian Wells, в котором принимала участие Даяна Ястремская.

Однако украинская теннисистка не смогла пройти дальше и вылетела в 1/32 финала, уступив филиппинке Александре Эале.

Матч длился 2 часа 45 минут. За это время Ястремская подала 8 эйсов, реализовала 6 из 7 брейк-поинтов, отыграла 7 из 14 брейков соперницы, а в пассиве у неё было 15 двойных ошибок.

Второй круг:
Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины, 31) 5:7, 6:4, 5:7

Добавим, что теннисистки встречались между собой во второй раз, и счёт стал 2:0 в пользу Эалы.

