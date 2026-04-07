Ястремская успешно стартовала на турнире в Линце

Украинка обыграла Энн Ли.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Даяна Ястремская / Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире WTA 500 в австрийском Линце.

Первой соперницей украинки стала представительница США Энн Ли.

После отличного старта в первом сете Ястремская позволила Ли камбекнуть, однако все же вырвала победу на 12-м гейме.

Во втором сете ситуация вышла наборот, и после плотной борьбы американка сумела взять очко. Но в решающем сете Ястремская уверенно додавила оппонентку, пробившись во второй круг.

WTA 500. Линц, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Энн Ли (США) 2:1 (7:5, 4:6, 6:3)

