Эпицентр - Полтава 0:0: обзор матча и результат игры 23.05.2026

Соперники не определили победителя в матче заключительного тура.

В субботу, 23 мая, Эпицентр встречался с Полтавой в матче заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Каменец-подольская команда не справилась с аутсайдером чемпионата, завершив поединок нулевой ничьей, но этого результата хватило, чтобы гарантировать себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.

Эпицентр с 32 очками занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице УПЛ, расположившись на четыре балла выше зоны переходных матчей. Полтава завершила свои выступления в УПЛ на последней 16-й позиции, набрав 13 пунктов.

Статистика матча Эпицентр - Полтава 30-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Полтава 0:0

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 7

Фолы: 7 - 17

Эпицентр: Федотов - Липовуз (Демченко, 46), Григоращук, Кош - Кирюханцев, Миронюк (Запорожец, 73), Себерио, Климец - Рохас, Сидун, Сифуэнтес.

Полтава: Минчев - Савенков, Пидлепич, Мисюра, Коцюмака - Дорошенко, Даниленко (Плахтыр, 66) - Одарюк, Сад, Галенков (Кононов, 85) - Кобзар (Марусич, 66).

Предупреждения: Демченко - Даниленко.

