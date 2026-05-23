Калинина на отказе уступила в финале турнира в Марокко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№84 WTA) на своем отказе проиграла в финале турнира WTA 250 в марокканском Рабате.

В решающем поединке соревнований украинская теннисистка встречалась с хорваткой Петрой Марчинко (№76 WTA) и уступила в первом сете 2:6. Проиграв три гейма во второй партии, украинка снялась с матча.

Читай также: Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса

После первого сета Калинина вызывала на корт физио из-за мозолей на пальцах правой ноги, а сама игра проходила при температуре более 30 градусов.

WTA 250, Рабат, Марокко

Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Петра Марчинко (Хорватия) 2:6, 0:3 - отказ

Калинина третий раз сыграла в финале на уровне Тура. В 2021 году украинка уступила в решающем матче турнира WTA 250 в Будапеште, а в 2023 году из-за травмы не смогла доиграть финал соревнований WTA 1000 в Риме.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на Roland Garros.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!