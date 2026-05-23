iSport.ua
Русский Українська

Калинина на отказе уступила в финале турнира в Марокко

Украинская теннисистка не смогла завершить решающий матч.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№84 WTA) на своем отказе проиграла в финале турнира WTA 250 в марокканском Рабате.

В решающем поединке соревнований украинская теннисистка встречалась с хорваткой Петрой Марчинко (№76 WTA) и уступила в первом сете 2:6. Проиграв три гейма во второй партии, украинка снялась с матча.

Читай также: Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса

После первого сета Калинина вызывала на корт физио из-за мозолей на пальцах правой ноги, а сама игра проходила при температуре более 30 градусов.

WTA 250, Рабат, Марокко
Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Петра Марчинко (Хорватия) 2:6, 0:3 - отказ

Калинина третий раз сыграла в финале на уровне Тура. В 2021 году украинка уступила в решающем матче турнира WTA 250 в Будапеште, а в 2023 году из-за травмы не смогла доиграть финал соревнований WTA 1000 в Риме.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на Roland Garros.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

Статьи по теме

Калинина не смогла доиграть финальный матч турнира в Рабате Калинина не смогла доиграть финальный матч турнира в Рабате
Калинина пробилась в финал турнира в Рабате Калинина пробилась в финал турнира в Рабате
Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко
Чемпионат мира по хоккею-2026: США потерпели поражение от Латвии, Дания победила Словению Чемпионат мира по хоккею-2026: США потерпели поражение от Латвии, Дания победила Словению

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: кубок Германии, матчи УПЛ и Ла Лиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
Плей-офф НБА: Тандер вернул преимущество в серии выиграв у Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Европа и мир18:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: США потерпели поражение от Латвии, Дания победила Словению
Украина17:50
УПЛ: ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой, Карпаты сыграют с Зарей
Украина17:38
Эпицентр обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон, сыграв вничью с Полтавой
Теннис17:10
Калинина не смогла доиграть финальный матч турнира в Рабате
Теннис16:55
Калинина на отказе уступила в финале турнира в Марокко
Европа15:00
Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии
Европа14:49
Реал намерен купить полузащитника Челси
Европа14:23
Бастони может перейти в Ла Лигу, но не в Барселону
Бокс13:48
Усик - Верховен: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Формула 113:46
Стало известно, согласились ли команды Формулы-1 сократить дистанцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK