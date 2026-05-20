Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№84 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в марокканском Рабате.
Калининой в матче второго круга соревнований противостояла соотечественница Юлия Стародубцева (№54 WTA), которую она обыграла в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(3).
Матч продолжался 2 часа 15 минут.
Калинина не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 15 брейк-пойнтов. Стародубцева также не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов.
WTA 250, Рабат, Марокко
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:6(3)
В четвертьфинале турнира Калинина встретится с венгеркой Анной Бондар.
Напомним, ранее Элина Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме.
