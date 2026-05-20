iSport.ua
Русский Українська

Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко

Украинские теннисистки разыграли путевку в четвертьфинал соревнований.
Сегодня, 22:37       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№84 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в марокканском Рабате.

Калининой в матче второго круга соревнований противостояла соотечественница Юлия Стародубцева (№54 WTA), которую она обыграла в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(3).

Читай также: Ястремская стала победительницей турнира в Парме

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Калинина не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 15 брейк-пойнтов. Стародубцева также не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов.

WTA 250, Рабат, Марокко
Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 7:6(3)

В четвертьфинале турнира Калинина встретится с венгеркой Анной Бондар.

Напомним, ранее Элина Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Олийникова преодолела квалификацию турнира в Страсбурге Олийникова преодолела квалификацию турнира в Страсбурге
Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина23:09
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости
Теннис22:45
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Теннис22:37
Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко
Лига наций22:10
УЕФА представил новый формат проведения Лиги наций и европейской квалификации
Украина21:28
Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций
Украина20:55
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Украина20:40
Кубок Украины: Динамо обыграло Чернигов в финале турнира
Украина20:08
Динамо стало обладателем Кубка Украины, одолев Чернигов
Европа и мир19:55
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сокрушила Австрию, Чехия обыграла Италию
Бокс19:40
Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK