Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC

Триумфатор станет обладателем цепочки и кулона, украшенного изумрудами и бриллиантами.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинца и нидерландца возглавит вечер бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Перед боем Всемирный боксерский совет подготовил для победителя ценную награду. Триумфатор получит цепочку и кулон чемпиона WBC "Главное событие".

Ювелирное изделие украшено изумрудами и бриллиантами общим весом 18,9 карата. Оценочная стоимость цепочки и кулона составляет 40 тысяч долларов.

The winner of Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven will receive the WBC's "Main Event" World Championship chain and pendant made with 18.9 carats of emeralds and diamonds 🤩



The chain and pendant has an estimated value of $40k and is awarded exclusively to world champions competing…

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC.

