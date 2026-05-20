Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC

Триумфатор станет обладателем цепочки и кулона, украшенного изумрудами и бриллиантами.
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Рико Верховен / Getty Images
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою встретится в ринге с кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок украинца и нидерландца возглавит вечер бокса "Glory in Giza: Undefeated Icons" и состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

Перед боем Всемирный боксерский совет подготовил для победителя ценную награду. Триумфатор получит цепочку и кулон чемпиона WBC "Главное событие".

Ювелирное изделие украшено изумрудами и бриллиантами общим весом 18,9 карата. Оценочная стоимость цепочки и кулона составляет 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC.

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
