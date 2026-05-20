Чернигов - Динамо 1:3: обзор матча и результат игры 20.05.2026

В среду, 20 мая, во Львове состоялся финал Кубка Украины-2025/26, в котором встретились Чернигов и Динамо.

Киевская команда сумела справиться с сенсационным участником финального поединка, представляющего Первую лигу, одержав победу со счетом 3:1.

Динамо в статусе фаворита противостояния от начала матча ожидаемо владело преимуществом на поле, тогда как сопернику киевлян преимущественно приходилось защищаться. На 14-й минуте мяч все же оказался в воротах Чернигова. Назар Волошин вывел на удар Виталия Буяльского, тот переиграл голкипера, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

Подопечные Игоря Костюка продолжали оказывать давление на соперника, но Чернигов от попущенного спасал вратарь Максим Татаренко, который справился с ударами Шолы Огунданы и Матвея Пономеренко, а удар Владимира Бражко перевел в перекладину. Все же на 26-й минуте киевская команда открыла счет в матче, а отличился Буяльский, теперь уже по правилам. После прострела от лицевой от Шолы и заблокированного удара мяч отскочил к капитану Динамо, который сильно пробил под перекладину.

Тем не менее на 34-й минуте Чернигову неожиданно удалось отыграться. Егор Шалфеев навесил со штрафного, а Анатолий Романченко практически с линии вратарской головой подправил мяч в сетку. Под занавес первого тайма черниговцы еще и могли забивать второй, однако Денис Безбородько не попал в дальний угол, выбежав один на один с Русланом Нещеретом.

Все же во второй половине встречи Динамо удалось достаточной быстро снова выйти вперед усилиями Буяльского, который оформил дубль. Александр Караваев отдал с правого фланга в штрафную, Пономаренко сбросил под удар капитану команды, а тот положил мяч в правый нижний угол.

Вскоре на поле появился Андрей Ярмоленко, выйдя на замену, который и установил окончательный результат поединка. На 70-й минуте вингер Динамо обыгрался в штрафной с Эдуардо Герреро и с близкого расстояния отправил мяч низом в сетку.

Для Динамо этот Кубок Украины стал 14-м в истории клуба. Лидером по количеству трофеев на данный момент остается Шахтер, на счету которого 15 титулов.

Статистика финального матча Кубка Украины Чернигов - Динамо

Чернигов - Динамо 1:3

Голы: Романченко, 34 - Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 21

Удары в створ: 2 - 13

Угловые: 1 - 12

Фолы: 10 - 4

Чернигов: Татаренко - Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов - Шушко (Мироненко, 59), Шалфеев (Койдан, 69), Быбик - Порохня (Кулик, 69), Безбородько (Безгубченко, 59), Сердюк (Дидок, 87).

Динамо: Нещерет - Караваев, Биловар (Захарченко, 85), Михавко, Вивчаренко - Буяльский (Михайленко, 74), Бражко, Шапаренко (Пихаленок, 56) - Волошин, Пономаренко (Герреро, 56), Шола (Ярмоленко, 56).

Предупреждения: Картушов, Галстян, Койдан.

