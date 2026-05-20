iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Претендент на выход в УПЛ получил трансферный бан от ФИФА

Черноморец не сможет регистрировать новых игроков.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА / ФК Черноморец
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА / ФК Черноморец

Черноморец во второй раз получил запрет на регистрацию новых футболистов от ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Читай также: Буковина досрочно оформила выход в УПЛ

Первый трансферный бан одесский клуб получил 6 апреля 2026 года. Санкции распространяются на три следующих трансферных окна.

Второй запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков был наложен на одного из лидеров Первой лиги 19 мая.

Источник: fifa.com

Напомним, что за два тура до финиша чемпионата Черноморец занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и гарантировал себе участие в переходных матчах за выход в УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец фифа Первая лига чемпионат Украины

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко и Будкивский сохраняют двоевластие на вершине, Мендоза приблизился Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко и Будкивский сохраняют двоевластие на вершине, Мендоза приблизился
Таблица УПЛ: Динамо подтянулось к тройке призеров перед заключительным туром Таблица УПЛ: Динамо подтянулось к тройке призеров перед заключительным туром
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина20:55
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Украина20:40
Кубок Украины: Динамо обыграло Чернигов в финале турнира
Украина20:08
Динамо стало обладателем Кубка Украины, одолев Чернигов
Европа и мир19:55
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сокрушила Австрию, Чехия обыграла Италию
Бокс19:40
Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC
Украина18:58
Претендент на выход в УПЛ получил трансферный бан от ФИФА
Европа18:29
Реал выплатил Бенфике компенсацию за Моуринью
Бокс17:55
Усик озвучил свое главное задание на этот год
НБА14:57
Лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников
Европа14:32
Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK