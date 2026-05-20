Претендент на выход в УПЛ получил трансферный бан от ФИФА

Черноморец во второй раз получил запрет на регистрацию новых футболистов от ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Первый трансферный бан одесский клуб получил 6 апреля 2026 года. Санкции распространяются на три следующих трансферных окна.

Второй запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков был наложен на одного из лидеров Первой лиги 19 мая.

Источник: fifa.com

Напомним, что за два тура до финиша чемпионата Черноморец занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и гарантировал себе участие в переходных матчах за выход в УПЛ.

