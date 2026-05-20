Реал выплатил Бенфике компенсацию за Моуринью

Лиссабонский клуб получил отступные за расторжение контракта с тренером.

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью стал еще ближе к возвращению в мадридский Реал.

Как сообщает Sky Sport, "сливочные" выплатили лиссабонскому клубу отступные за расторжение контракта с 63-летним специалистом. Сумма компенсации составила три миллиона евро.

Теперь португальский тренер сможет подписать договор с мадридским клубом. Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена в ближайшее время.

Напомним, что Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год.

