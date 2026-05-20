Ключевой игрок Ман Сити может покинуть команду на фоне ухода Гвардиолы

Хавбеку нравится идея возвращения в Испанию.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри рассматривает вариант уйти из Манчестер Сити, если Пеп Гвардиола примет решение не продолжать работать с "горожанами".

Испанский полузащитник ранее выступал в Ла Лиге, он защищал цвета мадридского Атлетико и Вильярреала с 2012 по 2018, после чего подписал контракт с Сити.

Внутри Реала позитивно смотрят на переход 29-летнего хавбека, они считают, что при условии отсутствия препятствий осуществить трансфер можно будет, ведь сам игрок очень хотел бы играть в составе Мадрида, пишет Marca.

Напомним, Родри имеет соглашение с английским клубом еще на год, за этот сезон в АПЛ он отметился 1 голом в 21 матче.

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
