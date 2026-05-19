Звезда Вест Хэма может покинуть клуб

Вингер Вест Хэма Джаррод Боуэн может покинуть команду, пишет The Guardian.

Вест Хэм имеет все шансы вылететь из АПЛ, и в таком случае клубу придется продать игроков на 100 млн фунтов, чтобы перекрыть убытки.

29-летний Боуэн среди тех, кто может покинуть команду, особенно, если она вылетит.

Игроком интересуются Челси, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, которые готовы приобрести англичанина ради глубины состава.

Трансфермаркт оценивает Боуэна в 35 млн евро, а его контракт действует до 2030 года. Многое будет зависеть от остальных продаж клуба.

В текущем сезоне Джаррод Боуэн провел 41 матч, отличившись 10 голами и 11 ассистами.

