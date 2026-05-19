Шахтер продлил сразу двух легионеров

Шахтер объявил о продлении контрактов сразу двух легионеров.

Защитник "горняков" Марлон Сантос получил новый двухлетний контракт.

Напомним, что бразилец был куплен в 2021 году, но после начала полномасштабного вторжения катался по арендам, пока снова не вернулся в Шахтер

В текущем сезоне у 30-летнего защитника 16 матчей и два ассиста.

Вторым легионером, кто получил новый контракт стал Лассина Траоре. Буркиниец подписал новый пятилетний контракт.

Траоре, как и Марлон, присоединился к Шахтеру в 2021 году. В текущем сезоне у форварда семь голов и шесть ассистов в 19 матчах.

