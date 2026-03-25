Ключевой форвард Шахтера рассказал планирует ли он продолжать контракт с командой

О контракте заявил что сначала семья, потом решения.
Сегодня, 10:35       Автор: Валентина Чорноштан
Лассина Траоре / Getty Images
Лассина Траоре / Getty Images

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре, у которого заканчивается контракт с украинской командой в июне 2026 года, поделился своими планами относительно продолжения карьеры в УПЛ.

Я особо над этим не задумываюсь, сосредотачиваюсь в первую очередь на выступлениях, а там посмотрим в конце мая. О продлении контракта пока не веду переговоры, сначала должен всё обсудить с семьей.

Также он отметил, что на его решения влияет ситуация в стране.

"Конечно, для меня было бы проще вернуться в страну, где нет войны например, в Нидерланды, Бельгию или Францию. Но в то же время было бы тяжело покинуть команду, которая для меня сегодня как семья. Стараюсь об этом не думать, потому что даже не могу представить день, когда это произойдет", — добавил Траоре.

Отметим, что в этом сезоне в чемпионате Украины буркинийский футболист сумел забить 4 гола и отдать 2 ассиста в 5 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Лассина Траоре

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

