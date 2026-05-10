Шахтер уверенно разгромил аутсайдера чемпионата, оформив чемпионство

В воскресенье, 10 мая, во Львове Полтава встречалась с Шахтером.

Номинальные хозяева уже в первые 10 минут могли забивать, но Ризнык и Азарови сумели спасти ситуацию. Шахтер ответил моментом Проспера, но Минчев парировал удар.

Вскоре игра стабилизировалась, "горняки" забрали мяч под контроль, но не могли создать опасность у ворот полтавчан. И лишь в компенсированное время Крыськив после углового открыл счет.

Со стартом второго тайма Изаки удвоил преимущество Шахтера, а еще через пять минукт бразилец оформил дубль. На 67-й минуте Траоре наконец наиграл на собственный гол, доведсчет до разгромного.

Оставшееся время Шахтер провел в атаке, но забить больше сопернику не сумел. Тем не менее, этой победы хватило, чтобы оформить досрочное чемпионство.

Полтава - Шахтер 0:4

Голы: Крыськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67

Полтава: Минчев — Савенков, Пидлепич, Веремиенко (Коцюмака, 43), Ухань — Даниленко (Пятов, 81), Дорошенко (Плахтир, 65) - Вивдич, Сад (Марусич, 65), Одарюк (Галенков, 65) - Сухоручко

Шахтер: Ризник — Педро Энрике (Грам, 69), Матвиенко, Бондарь, Азаров — Крыскив (Назарина, 76) - Обах (Мейреллиш, 69), Изаки, Бондаренко (Педриньо, 76), Феррейра - Траоре (Очеретько, 83)

