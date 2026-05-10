Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира

Украинка стала лучшей в каноэ-одиночке на 200 м.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Людмила Лузан / Getty Images

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив выиграли медали этапа Кубка мира в Сегеде.

Обе спортсменки стали лучшими в полуфинальных заездах в каноэ-одиночках на 200 метров.

К тому же Лузан установила мировой рекорд, пройдя дистанцию за 43.75 секунды.

В финале украинка обновила собственный рекорд, выиграв золотую медаль с результатом 43.23 секунды.

Федорив отстала от соотечественницы на чуть более секунду и выиграла бронзовую медаль.

Кубок мира. Сегеда (одиночное каноэ, женщины)

  1. Людмила Лузан (Украина) — 43,23 (секунды)
  2. Ярислейдис Сирило (Куба) — 44,19
  3. Ирина Федорив (Украина) — 44,35

