Ключевой игрок ПСЖ сможет сыграть в финале ЛЧ

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими сможет помочь своей команде в финале Лиги чемпионов.

Добавим, что марокканский оборонец получил травму бедра в первой полуфинальной игре против Баварии, из-за повреждения он пропустил ответную игру мюнхенцев.

🚨🇲🇦 Achraf Hakimi, expected to be back in time for Champions League final.



Paris Saint-Germain are optimistic, @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/M8i7WlhIRq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Помимо него, до 30 мая должен восстановиться и голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который, как сообщалось в конце апреля, выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.

К слову, ещё несколько ключевых игроков ПСЖ в линии защиты, а именно Вильям Пачо, Нуну Мендеш и хавбек Уоррен Заир-Эмери, которые также получили ушибы в полуфинальном матче, смогут сыграть в финале в Будапеште.

