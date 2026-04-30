Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Два француза из ПСЖ и Атлетико поборются за награду.
Сегодня, 10:55       Автор: Игорь Мищук
Усман Дембеле / Getty Images

УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей еврокубка.

На награду претендуют вингер ПСЖ Усман Дембеле и нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн.

Голосование за игрока недели проходит на официальном сайте УЕФА.

Дембеле в полуфинальном матче с Баварией отличился дублем и результативной передачей и помог ПСЖ одержать победу со счетом 5:4.

Гризманн полностью отыграл поединок с лондонским Арсеналом, завершившийся вничью 1:1, без результативных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид ПСЖ Антуан Гризманн Усман Дембеле

