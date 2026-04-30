Дембеле и Гризманн претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА определил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей еврокубка.
На награду претендуют вингер ПСЖ Усман Дембеле и нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн.
Голосование за игрока недели проходит на официальном сайте УЕФА.
Читай также: ПСЖ взял верх над Баварией в феерическом голепаде
Дембеле в полуфинальном матче с Баварией отличился дублем и результативной передачей и помог ПСЖ одержать победу со счетом 5:4.
Гризманн полностью отыграл поединок с лондонским Арсеналом, завершившийся вничью 1:1, без результативных действий.
Your Player of the Week? 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2026
