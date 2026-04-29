ПСЖ потерял ключевого защитника по ходу матча с Баварией

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Баварии.

На 87-й минуте 27-летний игрок в борьбе с Конрадом Лаймером за мяч получил травму бедра, хотя контакта с хавбеком Баварии не было, передает L’Équipe.

Несмотря на это, марокканский игрок доиграл матч до конца, хотя и ощущал боль в ноге, поскольку к этому моменту Луис Энрике использовал все три слота для замен.

Отмечается, что он травмировал заднюю поверхность бедра правой ноги, возможно, он пропустит следующую игру ПСЖ.

К слову, лидер Баварии побил рекорд Стивена Джеррарда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!