Формула-1 меняет старт сезона 2027

Бахрейн откроет сезон вместо Австралии.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Бахрейн / Getty Images
Авторитетное издание PlanetF1 сообщает, что Гран-при Бахрейна состоится только в следующем году.

На этот раз вместо стартовой гонки в Мельбурне на гонщиков и фанатов ожидается Гран-при Бахрейна как первый этап сезона-2027, после него пройдет Гран-при Саудовской Аравии - 21 марта.

Тем временем Гран-при Австралии переместится на третье место в календаре сезона и пройдет 4 апреля. Далее изменений в этапах не предвидится.

Предварительный календарь сезона-2027:

  • Гран-при Бахрейна — 14 марта
  • Гран-при Саудовской Аравии — 21 марта
  • Гран-при Австралии — 4 апреля
  • Гран-при Китая — 11 апреля
  • Гран-при Японии — 25 апреля
  • Гран-при Майами — 9 мая
  • Гран-при Канады — 23 мая
  • Гран-при Монако — 6 июня
  • Гран-при Португалии — 13 июня
  • Гран-при Австрии — 27 июня
  • Гран-при Великобритании — 4 июля
  • Гран-при Бельгии — 18 июля
  • Гран-при Венгрии — 25 июля
  • Гран-при Испании — 29 августа
  • Гран-при Италии — 5 сентября
  • Гран-при Турции — 19 сентября
  • Гран-при Азербайджана — 26 сентября
  • Гран-при Сингапура — 10 октября
  • Гран-при США — 24 октября
  • Гран-при Мехико — 31 октября
  • Гран-при Сан-Паулу — 7 ноября
  • Гран-при Лас-Вегаса — 20 ноября
  • Гран-при Катара — 28 ноября
  • Гран-при Абу-Даби — 5 декабря

ФИА ранее объяснила, как будет работать новая система "плохого старта".

