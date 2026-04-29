Формула-1 меняет старт сезона 2027

Авторитетное издание PlanetF1 сообщает, что Гран-при Бахрейна состоится только в следующем году.

На этот раз вместо стартовой гонки в Мельбурне на гонщиков и фанатов ожидается Гран-при Бахрейна как первый этап сезона-2027, после него пройдет Гран-при Саудовской Аравии - 21 марта.

Тем временем Гран-при Австралии переместится на третье место в календаре сезона и пройдет 4 апреля. Далее изменений в этапах не предвидится.

Предварительный календарь сезона-2027:

Гран-при Бахрейна — 14 марта

Гран-при Саудовской Аравии — 21 марта

Гран-при Австралии — 4 апреля

Гран-при Китая — 11 апреля

Гран-при Японии — 25 апреля

Гран-при Майами — 9 мая

Гран-при Канады — 23 мая

Гран-при Монако — 6 июня

Гран-при Португалии — 13 июня

Гран-при Австрии — 27 июня

Гран-при Великобритании — 4 июля

Гран-при Бельгии — 18 июля

Гран-при Венгрии — 25 июля

Гран-при Испании — 29 августа

Гран-при Италии — 5 сентября

Гран-при Турции — 19 сентября

Гран-при Азербайджана — 26 сентября

Гран-при Сингапура — 10 октября

Гран-при США — 24 октября

Гран-при Мехико — 31 октября

Гран-при Сан-Паулу — 7 ноября

Гран-при Лас-Вегаса — 20 ноября

Гран-при Катара — 28 ноября

Гран-при Абу-Даби — 5 декабря

ФИА ранее объяснила, как будет работать новая система "плохого старта".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!