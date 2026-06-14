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Футбол

Катар - Швейцария 1:1: обзор матча и результат игры 13.06.2026

Ближневосточная сборная забила спасительный гол в компенсированное время.
Сегодня, 00:11       Автор: Игорь Мищук
Катар сыграл вничью со Швейцарией / Getty Images
Катар сыграл вничью со Швейцарией / Getty Images

В субботу, 13 июня, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоялся матч между сборными Катара и Швейцарии.

Европейская сборная практически на протяжении всего поединка минимально вела в счете, однако на последних минутах не удержала победный результат, завершив игру вничью 1:1.

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Швейцарцы в статусе фаворита матча от начала встречи начали оказывать давление на соперника и достаточно быстро добились успеха, заработав право на пенальти. После подачи от Мануэля Аканджи с правого фланга в штрафную Брель Эмболо головой сбросил на Ремо Фройлера, которого снес катарский вратарь, пытаясь перехватить мяч. С одиннадцатиметровой отметки Эмболо успешно пробил в нижний левый угол, спокойно разведя мяч и голкипера в разные стороны.

Во второй половине поединка швейцарская сборная продолжала владеть преимуществом и контролировать ход игры, однако развить свой успех так и не смогла, не сумев реализовать свои моменты, за что и поплатилась. Уже в компенсированное к матчу время Катару удалось воспользоваться одним из своих немногочисленных шансов. На 90+4 минуте Хомам Аль-Амин выполнил навес в штрафную с левого фланга, а Буалем Хухи выиграл на дальней стойке верховую борьбу у защитника и головой отправил мяч в сетку.

По итогам первого тура ЧМ-2026 в группе В все команды имеют идентичные показатели, поскольку ранее другой поединок в квартете между Канадой и Боснией и Герцеговиной завершился с аналогичным ничейным результатом.

Статистика матча Катар - Швейцария 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Катар - Швейцария 1:1

Голы: Хухи, 90+4 - Эмболо, 17 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 3.25
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 7 - 26
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 3 - 10
Фолы: 12 - 11

Катар: Абунада - Аль-Уи (Фатхи, 60), Мигел, Хухи, Аль-Амин - Габер (Будиаф, 60), Мадибо (Аль-Маннаи, 79), Лайе - Эдмилсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурисаг (Алаэльдин, 60), Афиф.

Швейцария: Кобель - Закария, Аканджи, Эльведи - Эбишер (Манзамби, 66), Фройлер (Яшари, 89), Джака, Родригес (Мугайм, 89) - Ндое (Ридер, 66), Варгас (Амдуни, 79) - Эмболо.

Предупреждения: Абунада, Габер - Закария.

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