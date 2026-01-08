Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026
Национальная команда Швейцарии обнародовала список вызванных на Олимпийские игры. В заявку попали 25 хоккеистов.
Вызов получили 10 представителей НХЛ. Главные звезды команды – вратарь Вегаса Акира Шмид, защитник Нэшвилла Роман Йоси, нападающие Нью-Джерси Нико Хишир и Тимо Майер. На родине играют 15 исполнителей.
Заявка сборной Швейцарии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:
Вратари: Берра, Дженони, А. Шмид
Защитники: Берни, Фора, Глаузер, Йоси, Кукан, Марти, Мозер, Зигенталер
Нападающие: Андригетто, Мальгин, Берчи, С. Шмид, Фиала, Хишир, Майер, Егер, Риат, Кнак, Курашев, Нидеррайтер, Зутер, Тюркауф
На Олимпиаде "Ледовые люди" попали в квартет A. На групповом этапе Швейцария будет противостоять сборным Франции, Канады и Чехии. Первый матч – 12 февраля против французской команды.
К слову, ранее сборная Германии объявила заявку на Олимпийские игры-2026.
