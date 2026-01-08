Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026

Национальная команда Швейцарии обнародовала список вызванных на Олимпийские игры. В заявку попали 25 хоккеистов.

Вызов получили 10 представителей НХЛ. Главные звезды команды – вратарь Вегаса Акира Шмид, защитник Нэшвилла Роман Йоси, нападающие Нью-Джерси Нико Хишир и Тимо Майер. На родине играют 15 исполнителей.

Заявка сборной Швейцарии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Берра, Дженони, А. Шмид

Защитники: Берни, Фора, Глаузер, Йоси, Кукан, Марти, Мозер, Зигенталер

Нападающие: Андригетто, Мальгин, Берчи, С. Шмид, Фиала, Хишир, Майер, Егер, Риат, Кнак, Курашев, Нидеррайтер, Зутер, Тюркауф

These players will represent Switzerland at the 2026 Olympic Games in Milano Cortina!



Schweizer Spielerinnen und Spieler für die Olympischen Spiele 2026!



Joueuses et joueurs suisses aux Jeux Olympiques 2026! @IIHFHockey @olympics @nhl @nhlpa @thepwhlofficial @swissteam pic.twitter.com/SmJkKhq3fT — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) January 7, 2026

На Олимпиаде "Ледовые люди" попали в квартет A. На групповом этапе Швейцария будет противостоять сборным Франции, Канады и Чехии. Первый матч – 12 февраля против французской команды.

К слову, ранее сборная Германии объявила заявку на Олимпийские игры-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!