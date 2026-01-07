iSport.ua
Драйзайтль и Грубауэр попали в заявку Германии на Олимпийские игры

"Носители орла" определились с вызванными на турнир.
Сегодня, 20:37       Автор: Антон Федорцив
Филипп Грубауэр / Getty Images
Филипп Грубауэр / Getty Images

Тренерский штаб сборной Германии обнародовал список участников Олимпиады-2026. В заявку попали 25 хоккеистов.

Семь исполнителей представляют НХЛ. Главные звезды команды – вратарь Сиэтла Филипп Грубауэр, защитник Детройта Мориц Зайдер и форвард Эдмонтона Леон Драйзайтль. В чемпионате Германии играют 15 хоккеистов.

Заявка сборной Германии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Францреб, Грубауэр, Нидербергер

Защитники: Гаванке, Гайбель, Кельбле, Й. Мюллер, М. Мюллер, Зайдер, Вагнер, Виссманн

Нападающие: Драйзайтль, Эль, Кагун, Михелис, Петерка, Райхел, Ридер, Саманский, Шютц, Стаховяк, Штюцле, Штурм, Тиффельс, Туоми

На Олимпийских играх Германия попала в квартет C. Там ее соперниками будут сборные Дании, Латвии и США. Первый поединок – 12 февраля против датчан.

Напомним, ранее сборная Франции объявила заявку с одним представителем НХЛ.

