Драйзайтль и Грубауэр попали в заявку Германии на Олимпийские игры
Тренерский штаб сборной Германии обнародовал список участников Олимпиады-2026. В заявку попали 25 хоккеистов.
Семь исполнителей представляют НХЛ. Главные звезды команды – вратарь Сиэтла Филипп Грубауэр, защитник Детройта Мориц Зайдер и форвард Эдмонтона Леон Драйзайтль. В чемпионате Германии играют 15 хоккеистов.
Заявка сборной Германии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:
Вратари: Францреб, Грубауэр, Нидербергер
Защитники: Гаванке, Гайбель, Кельбле, Й. Мюллер, М. Мюллер, Зайдер, Вагнер, Виссманн
Нападающие: Драйзайтль, Эль, Кагун, Михелис, Петерка, Райхел, Ридер, Саманский, Шютц, Стаховяк, Штюцле, Штурм, Тиффельс, Туоми
🇩🇪 German 2026 Olympic Winter Games roster is out!➡️— IIHF (@IIHFHockey) January 7, 2026
Athlete participation requires confirmation by their respective NOC.@deb_teams @olympics @nhl @nhlpa#Olympics #NHL #IIHF pic.twitter.com/D0ULSVEnBH
На Олимпийских играх Германия попала в квартет C. Там ее соперниками будут сборные Дании, Латвии и США. Первый поединок – 12 февраля против датчан.
Напомним, ранее сборная Франции объявила заявку с одним представителем НХЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!