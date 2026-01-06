iSport.ua
Хоккей

Хоккейная сборная Франции объявила заявку на Олимпиаду

Les Bleus повезут на Игры представителя КХЛ.
Сегодня, 18:48       Автор: Антон Федорцив
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

Национальная команда Франции определилась с перечнем участников Олимпийских игр. В список попали 25 исполнителей.

Большинство хоккеистов выступают в Европе. Единственным представителем НХЛ в сборной стал форвард Монреаля Александр Тексье. В то же время поедет на турнир его конкурент из российской КХЛ Стефан Да Коста.

Заявка сборной Франции на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Юнка, Некар, Келлер

Защитники: Овиту, Криньон, Боск, Гайе, Кантагалло, Губей, Шакиашвили, Тири

Нападающие: Аддамо, Дуэй, Беллемар, Фабр, Бертран, Перре, Будон, Реш, К. Бозон, Ритц, Да Коста, Тексье, Дер, Трей

На Олимпиаде Les Bleus попали в квартет A. На групповом этапе Франция встретится со сборными Швейцарии, Чехии и Канады. Первый поединок – 12 февраля против швейцарской команды.

К слову, ранее сборная Чехии объявила заявку на Олимпийские игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Олимпиада-2026

