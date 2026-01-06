Хоккейная сборная Франции объявила заявку на Олимпиаду
Национальная команда Франции определилась с перечнем участников Олимпийских игр. В список попали 25 исполнителей.
Большинство хоккеистов выступают в Европе. Единственным представителем НХЛ в сборной стал форвард Монреаля Александр Тексье. В то же время поедет на турнир его конкурент из российской КХЛ Стефан Да Коста.
Заявка сборной Франции на хоккейный турнир Олимпиады-2026:
Вратари: Юнка, Некар, Келлер
Защитники: Овиту, Криньон, Боск, Гайе, Кантагалло, Губей, Шакиашвили, Тири
Нападающие: Аддамо, Дуэй, Беллемар, Фабр, Бертран, Перре, Будон, Реш, К. Бозон, Ритц, Да Коста, Тексье, Дер, Трей
🚨 Alexandre Texier complète la liste des convoqués pour les Jeux Olympiques de Milan/Cortina 🤩— Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) January 6, 2026
👉 https://t.co/2S6oKUcv6y#TeamFranceHockey pic.twitter.com/gFY5xu4TPZ
На Олимпиаде Les Bleus попали в квартет A. На групповом этапе Франция встретится со сборными Швейцарии, Чехии и Канады. Первый поединок – 12 февраля против швейцарской команды.
К слову, ранее сборная Чехии объявила заявку на Олимпийские игры.
