Хижняк дебютирует на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион выступит на вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк вскоре дебютирует на профессиональном ринге.

Свой первый бой в профессионалах 30-летний спортсмен проведет в рамках вечера бокса Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions, о чем сообщил чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Читай также: Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры

"Дорогие, эксклюзивчик подлетает. Дебют нашего невероятного казака Александра Хижняка в профессиональном боксе. Защита титулов Даниэля Лапина, нашего любимого "лимонадика". Приходите, посмотрите на невероятный бокс. Ждем.

Конечно, я там буду. Я это все здесь рассказываю - и меня не будет? Конечно, я там буду как промоутер", - заявил Усик.

Соперники обоих украинских боксеров станут известны позже.

Вечер бокса состоится 21 марта в селе Лесники в Equides Club, а трансляция будет на Суспільне Спорт и DAZN.

Напомним, что Хижняк является чемпионом Олимпийских игр-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Также на Играх-2020 в Токио украинец становился серебряным призером в категории до 75 кг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Хижняк

