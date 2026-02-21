Хижняк дебютирует на профессиональном ринге

Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк вскоре дебютирует на профессиональном ринге.

Свой первый бой в профессионалах 30-летний спортсмен проведет в рамках вечера бокса Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions, о чем сообщил чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

"Дорогие, эксклюзивчик подлетает. Дебют нашего невероятного казака Александра Хижняка в профессиональном боксе. Защита титулов Даниэля Лапина, нашего любимого "лимонадика". Приходите, посмотрите на невероятный бокс. Ждем.

Конечно, я там буду. Я это все здесь рассказываю - и меня не будет? Конечно, я там буду как промоутер", - заявил Усик.

Соперники обоих украинских боксеров станут известны позже.

Вечер бокса состоится 21 марта в селе Лесники в Equides Club, а трансляция будет на Суспільне Спорт и DAZN.

Напомним, что Хижняк является чемпионом Олимпийских игр-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в весовой категории до 80 кг. Также на Играх-2020 в Токио украинец становился серебряным призером в категории до 75 кг.

