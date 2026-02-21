iSport.ua
Лечче - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 21.02.2026

Лидер чемпионата дожал соперника ближе к концу гостевой встречи.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Интер обыграл Лечче / Getty Images
В субботу, 21 февраля, Лечче принимал на своем поле миланский Интер в рамках 26-го тура итальянской Серии А.

Текущему лидеру национального первенства удалось справиться с одним из аутсайдеров благодаря двум голам ближе к концу поединка и одержать победу со счетом 2:0.

Несмотря на подавляющее преимущество, "нерадзурри" в первом тайме так и не сумели поразить ворота Лечче, уйдя на перерыв при нулевой ничьей.

Тем не менее во второй половине встречи Интеру все же удалось дожать соперника усилиями игроков, которые вышли на замену. Сначала на 75-й минуте после углового мяч оказался у Генриха Мхитаряна, который пробил голкипера, а вскоре Мануэль Аканджи головой замкнул подачу также с углового.

Интер с 64 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, опережая на десять баллов Милан, у которого есть матч в запасе. Лечче с 24 пунктами расположился на 17-м месте.

Статистика матча Лечче - Интер 26-го тура чемпионата Италии

Лечче - Интер 0:2

Голы: Мхитарян, 75, Аканджи, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.12 - 2.15
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 3 - 24
Удары в створ: 0 - 9
Угловые: 2 - 10
Фолы: 10 - 8

Лечче: Фальконе, Вейга, Габриэль, Гашпар (Зиберт, 4), Галло, Рамадани, Кулибали (Штулич, 83), Гандельман (Нгом, 60), Пьеротти (Ндри, 83), Хеддира, Соттил (Банда, 60).

Интер: Зоммер, Биссек, Де Врей (Аканджи, 60), Бастони (Аугусто, 88), Энрике (Диуф, 69), Зелински, Фраттези, Сучич (Мхитарян, 60), Димарко, Тюрам (Бонни, 69), Эспозито.

Предупреждения: Габриэль - Де Врей, Бастони.

