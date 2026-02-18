iSport.ua
Интер сенсационно уступил Буде/Глимт

Норвежский клуб имеет неплохой запас перед ответным матчем.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Буде/Глимт / Getty Images
Буде/Глимт / Getty Images

В среду, 18 февраля, Буде/Глимт принимал дома Интер в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Норвежский клуб, по традиции хорошо играющий дома, и в этот раз весь успешно справлялся с "нерадзурри". Фет открыл счёт уже на 20-й минуте.

Через 10 минут Интер ответил голом Эспозито, и при равном счёте команды и ушли на перерыв.

Со стартом второго тайма гости предприняли масштабную осаду, но так и не сумели выйти вперёд. Буде же никуда не торопился и просто ждал свой момент.

На 61-й минуте Йенс Хауге оторвался от опеки и отправил мяч в девятку, а через пару минут Каспер Гег отличился и третьим голом новержцев. 3:1, и Буде/Глимт получил отличный шанс сыграть в 1/8 финала.

Буде/Глимт - Интер 3:1

Голы: Фет, 20, Хауге, 61, Гег, 64 - Эспозито, 30

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Буде-Глимт

