МЮ нацелился на звезду Интера

Лучший ассистент миланского Интера Федерико Димарко заинтересовал английский Манчестер Юнайтед. Представители "красных дьяволов" будут следить за защитником в Дерби Италии, сообщает Tuttosport.

"Нерадзурри" не намерены продавать итальянца. Интер стремится пролонгировать контракт Димарко до лета 2030 года. Действующий договор рассчитан до завершения сезона 2026/27.

В нынешней кампании Димарко сыграл 31 поединок во всех турнирах, в которых оформил 6 мячей и 13 результативных передач. Уроженец Милана в структуру "нерадзурри" попал школьником. На взрослом уровне он дебютировал в сезоне 2014/15.

Тем временем итальянский Милан хочет удержать в команде ведущих исполнителей.

