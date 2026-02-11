Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму
К середине первого тайма моменты создали только лондонцы. Сначала Боуэн из центра штрафной головой пробил мимо ворот. Вскоре Саммервилл проверил бдительность Ламменса дальним ударом.
"Красные дьяволы" напомнили о себе на экваторе тайма. Это Шоу после углового пробил в касание, но попал в Уан-Биссаку. А перед перерывом Диалло отправил мяч рядом с ближней штангой после заброса.
Вест Хэм забил в начале второй половины. "Железяки" разыграли образцовую комбинацию. Диуф с левого фланга отдал Боуэну, а тот обыгрался с Соучеком и прострелил на ближнюю штангу. Чешский полузащитник уже ждал там и переправил мяч в сетку.
МЮ едва не отыгрался на 63-й минуте, но гол Каземиро головой отменили из-за офсайда. А вот под занавес поединка точности не хватило Зиркзе. Но манкунианцы спаслись – в добавленное время Шешко замкнул прострел Мбемо.
Ничья после четырех побед подряд в Премьер-лиге сохранила команде Майкла Каррика место в топ-четверке (45 очков). Вест Хэм же сократил до двух пунктов отставания от спасительной позиции. Теперь в активе столичного коллектива 24 очка.
Статистика матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 26-го тура чемпионата Англии
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6
Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 0.63
Владение мячом: 35 % - 65 %
Удары: 7 - 9
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 10 - 4
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!