Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму

К середине первого тайма моменты создали только лондонцы. Сначала Боуэн из центра штрафной головой пробил мимо ворот. Вскоре Саммервилл проверил бдительность Ламменса дальним ударом.

"Красные дьяволы" напомнили о себе на экваторе тайма. Это Шоу после углового пробил в касание, но попал в Уан-Биссаку. А перед перерывом Диалло отправил мяч рядом с ближней штангой после заброса.

Вест Хэм забил в начале второй половины. "Железяки" разыграли образцовую комбинацию. Диуф с левого фланга отдал Боуэну, а тот обыгрался с Соучеком и прострелил на ближнюю штангу. Чешский полузащитник уже ждал там и переправил мяч в сетку.

МЮ едва не отыгрался на 63-й минуте, но гол Каземиро головой отменили из-за офсайда. А вот под занавес поединка точности не хватило Зиркзе. Но манкунианцы спаслись – в добавленное время Шешко замкнул прострел Мбемо.

Ничья после четырех побед подряд в Премьер-лиге сохранила команде Майкла Каррика место в топ-четверке (45 очков). Вест Хэм же сократил до двух пунктов отставания от спасительной позиции. Теперь в активе столичного коллектива 24 очка.

Статистика матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 26-го тура чемпионата Англии

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Соучек, 50 – Шешко, 90+6

Ожидаемые голы (xG): 1.08 - 0.63

Владение мячом: 35 % - 65 %

Удары: 7 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 5 - 3

Фолы: 10 - 4

