Новый тренер МЮ сможет получить четверть миллиарда на трансферы

Без помощи Майкла Каррика не обойтись.
Сегодня, 22:14       Автор: Антон Федорцив
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов израсходовать колоссальную сумму в летнее трансферное окно. Руководство английского гранда выделит на новичков почти 232 млн евро, сообщает TEAMtalk.

Главным условием для больших затрат остается выход в Лигу чемпионов. МЮ стремится перестроить среднюю линию летом. В зимнее трансферное окно "красные дьяволы" обошлись без расходов.

МЮ в данный момент идет четвертым в Премьер-лиге. В активе манкунианцев 41 очко после 24-х туров. До конца сезона с командой будет работать Майкл Каррик.

Кстати, ливерпульский Эвертон усилился молодым нападающим лондонского Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Майкл Каррик

