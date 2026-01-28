Манчестер Юнайтед планирует подписать сенегальского вингера

Обладателя Кубка Африки 2025 заинтересовал Манчестер Юнайтед.

По данным TEAMtalk, МЮ хочет купить вингера Эвертона и сборной Сенегала Илимана Ндиайе, но трансфер планируется летом 2026 года, а не этой зимой.

Отмечается, что за 25-летнего сенегальца Эвертон не назначил цену, потому что "ириски" хотят дать понять, что игрок не продается и он ценен для состава команды.

Однако Манчестер Юнайтед собирается предложить Эвертону большую сумму за вингера, добавим, что портал Transfermarkt оценивает игрока примерно в 45 млн евро.

Тем временем Вест Хэм объявил о трансфере воспитанника Барселоны.

