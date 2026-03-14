Эвертон Миколенко рассыпался в самом конце матча с Арсеналом

В субботу, 14 марта, Арсенал принимал дома Эвертон. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе в своем 150-м поединке в АПЛ.

В первом тайме игра была отноисстельно равной с небольшим преимуществом Арсенала. Хотя единственный опасный момент создал именно Эвертон, но Макнилл сотряс штангу.

Второй тайм был почти полной копией первого. Едиинственной разницей стала тотальная доминация "канониров", которые, при этом, ничего не могли создать в атаке.

Но на 90-й Дьокереш наконец получил шанс и воспользовался им сполна, открыв счет. А в самой концовке Доуман установил окончательный счет матча.

Арсенал - Эвертон 2:0

Голы: Дьокереш, 90, Доуман, 90+8

