"Я вернусь": Чухаджян подвел итоги поражению от Донована

Украинский боксер сделал заявление после неудачного выступления.
Сегодня, 12:14       Автор: Игорь Мищук
Карен Чухаджян / instagram.com/karen_chukhadzhian

Бывший претендент на титул в полусреднем весе Карен Чухаджян прокомментировал свое поражение в бою против Пэдди Донована.

Украинский боксер отметил, что не отчаивается, и пообещал вернуться сильнее.

"Это был не мой вечер. Поражение отбросило меня назад, но не сбило меня с пути к мечте. Я вернусь. Хочу поблагодарить мою команду за пройденный кемп, за работу в углу и вне его, за поддержку и за то, что этот бой состоялся.

Желаю удачи победителю. Let's go champ. Также большое спасибо всем, кто смотрел, кто болел и желал успеха. В этот раз результат не в нашу пользу, но даже после самых темных ночей наступает утро. Будем работать", - написал Чухаджян в Instagram.

Напомним, что в бою с Донованом Чухаджян дважды побывал в нокдауне и уступил решением большинства судей.

