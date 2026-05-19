Рома подготовила новый контракт герою последнего дерби с Лацио

"Джаллоросси" продлят договор с ключевым защитником Джанлукой Манчини.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Джанлука Манчини / Getty Images

Рома в ближайшие дни собирается продлить сотрудничество с основным защитником команды Джанлукой Манчини.

30-летний итальянский центрбек, который в недавнем дерби с Лацио в 37-м туре Серии А оформил дубль и принес "джаллоросси" победу со счетом 2:0, получит новый контракт.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римский клуб подготовил для игрока новый трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Заработная плата защитника составит 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Манчини провел в составе Ромы во всех турнирах 44 матча, отличившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего украинского нападающего Артема Довбика.

