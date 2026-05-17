iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик впервые с января сыграл за Рому

В воскресенье, 17 мая, в рамках 37-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби между Ромой и Лацио.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик вернулся на поле / Getty Images
Артем Довбик вернулся на поле / Getty Images

Победу со счетом 2:0 в принципиальном противостоянии с обоюдными удалениями одержали "джаллоросси" благодаря дублю Джанлуки Манчини.

А под конец матча на поле после четырехмесячного отсутствия из-за травмы вернулся украинский нападающий Ромы Артем Довбик. На 88-й минуте украинец вышел на замену вместо Пауло Дибалы.

Читай также: Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего

За отведенные минуты игры украинский форвард сумел дважды пробить по воротам. При этом в одном из эпизодов он имел возможность довести счет в поединке до разгромного, однако его удар пришелся в стойку ворот.

Напомним, что Довбик получил повреждение сухожилия левого бедра еще 6 января во время матча Серии А с Лечче. Сначала медики прибегли к консервативному лечению, однако затем украинец перенес операцию.

В нынешнем сезоне на счету украинского форварда три гола и две результативные передачи в 18 матчах за Рому во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио чемпионат Италии Серия А артем довбик

Статьи по теме

Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет Интер оформил золотой дубль впервые за 8 лет
Интер стал обладателем Кубка Италии, одолев в финале Лацио Интер стал обладателем Кубка Италии, одолев в финале Лацио
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты примут Верес УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты примут Верес

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты примут Верес
просмотров

Последние новости

Украина18:10
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты примут Верес
Украина17:55
Шахтер переиграл в гостях Кривбасс
Украина17:45
Оболонь неожиданно обыграла Колос
Теннис17:34
Олийникова преодолела квалификацию турнира в Страсбурге
Автоспорт17:25
Ферстаппен упустил победу на 24 часах Нюрбургринга
Европа16:58
Довбик впервые с января сыграл за Рому
Европа16:45
Капитан Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ
Европа и мир16:35
Чемпионат мира по хоккею-2026: США победили Великобританию, Словакия обыграла Италию
Европа16:32
Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем в последнем домашнем матче сезона
Киберспорт16:10
NaVi сразятся за топ-1 группы на DreamLeague Season 29
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK