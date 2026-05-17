Довбик впервые с января сыграл за Рому

В воскресенье, 17 мая, в рамках 37-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби между Ромой и Лацио.

Победу со счетом 2:0 в принципиальном противостоянии с обоюдными удалениями одержали "джаллоросси" благодаря дублю Джанлуки Манчини.

А под конец матча на поле после четырехмесячного отсутствия из-за травмы вернулся украинский нападающий Ромы Артем Довбик. На 88-й минуте украинец вышел на замену вместо Пауло Дибалы.

Читай также: Рома намерена обменять Довбика на другого нападающего

За отведенные минуты игры украинский форвард сумел дважды пробить по воротам. При этом в одном из эпизодов он имел возможность довести счет в поединке до разгромного, однако его удар пришелся в стойку ворот.

Напомним, что Довбик получил повреждение сухожилия левого бедра еще 6 января во время матча Серии А с Лечче. Сначала медики прибегли к консервативному лечению, однако затем украинец перенес операцию.

В нынешнем сезоне на счету украинского форварда три гола и две результативные передачи в 18 матчах за Рому во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!