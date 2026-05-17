Олийникова преодолела квалификацию турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка сыграет в основной сетке соревнований WTA 500.
Сегодня, 17:34       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 во французском Страсбурге.

В финале отбора за место в основной сетке соревнований украинка в двух сетах обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (№77 WTA) со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. Украинская теннисистка за матч один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

WTA 500, Страсбург, Франция
Квалификация, финал

Александра Олийникова (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:4

Напомним, ранее Элина Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме.

