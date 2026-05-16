Стародубцева не смогла пробиться в финал турнира в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№57 WTA) потерпела поражение в полуфинале турнира WTA 125 в Париже.

За место в финале соревнований украинка боролась с Мэдисон Киз (№19 WTA) из США и уступила в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 3:6.

Стародубцева уверенно забрала первую партию, отдав сопернице лишь один гейм, однако вторая осталась за американкой. В третьем сете украинская теннисистка вела в счете 3:0, но затем проиграла шесть геймов подряд.

Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Украинка в этом матче не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

WTA 125, Париж, Франция

Полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Мэдисон Киз (США) 6:1, 2:6, 3:6

Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская стала победительницей турнира в Парме.

