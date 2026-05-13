iSport.ua
Русский Українська

Свитолина с камбеком вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка сумела переломить ход матча со второй ракеткой мира.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В четвертьфинальном противостоянии на соревнованиях в столице Италии украинка одержала волевую победу в трех сетах над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (№2 WTA) из Казахстана.

Читай также: Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка уступила 2:6 в первой партии, однако после забрала два сета с одинаковым счетом 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 23 минуты. Украинка за матч выполнила одну ​​подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия
1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

В полуфинале "тысячника" в Риме Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

Статьи по теме

Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже
Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме Олийникова завершила выступление на турнире в Риме

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Забарный против Ланса и Кубка Италии
просмотров
Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: матчи Заря - Полесье и Кудривка - ЛНЗ в 29-м туре перенесены
просмотров

Последние новости

Европа00:40
Интер стал обладателем Кубка Италии, одолев в финале Лацио
Европа00:15
ПСЖ с Забарным стал чемпионом Франции
Вчера, 23:50
Теннис23:50
Свитолина одолела вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Риме
Теннис23:35
Свитолина с камбеком вышла в полуфинал турнира в Риме
Украина23:15
УПЛ: матчи Заря - Полесье и Кудривка - ЛНЗ в 29-м туре перенесены
Украина22:50
Календарь Шахтера: "горняки" в статусе чемпионов обыграли Оболонь в матче УПЛ
Украина22:29
Шахтер в затяжном матче одержал победу над Оболонью
Бокс21:58
"Это не на сто процентов": Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры
Европа21:10
Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим
Европа20:35
Барселона приняла решение по поводу будущего Левандовски
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK