Свитолина с камбеком вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка сумела переломить ход матча со второй ракеткой мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№10 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме.

В четвертьфинальном противостоянии на соревнованиях в столице Италии украинка одержала волевую победу в трех сетах над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (№2 WTA) из Казахстана.

Читай также: Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка уступила 2:6 в первой партии, однако после забрала два сета с одинаковым счетом 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 23 минуты. Украинка за матч выполнила одну ​​подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 2:6, 6:4, 6:4

В полуфинале "тысячника" в Риме Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!