Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№57 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Париже.
Во втором круге соревнований во Франции украинка встречалась с китаянкой Чжан Шуай (№73 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
Читай также: Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира
Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Украинская теннисистка выполнила три подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.
WTA 125, Париж, Франция
Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) - Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:1
В четвертьфинале Стародубцева встретится с победительницей матча между представительницами США Эммой Наварро и Кэти Волинец.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!