Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже

Украинка в двух сетах победила китайскую соперницу.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№57 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Париже.

Во втором круге соревнований во Франции украинка встречалась с китаянкой Чжан Шуай (№73 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Украинская теннисистка выполнила три ​​подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

WTA 125, Париж, Франция

Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:1

В четвертьфинале Стародубцева встретится с победительницей матча между представительницами США Эммой Наварро и Кэти Волинец.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

