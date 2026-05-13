iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже

Украинка в двух сетах победила китайскую соперницу.
Сегодня, 19:43       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№57 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Париже.

Во втором круге соревнований во Франции украинка встречалась с китаянкой Чжан Шуай (№73 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Читай также: Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Украинская теннисистка выполнила три ​​подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки.

WTA 125, Париж, Франция
Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Чжан Шуай (Китай) 6:2, 6:1

В четвертьфинале Стародубцева встретится с победительницей матча между представительницами США Эммой Наварро и Кэти Волинец.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме Олийникова завершила выступление на турнире в Риме
Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме Калинина потерпела поражение во втором круге турнира в Риме
Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме Олийникова на отказе соперницы вышла в третий круг турнира в Риме

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Забарный против Ланса и Кубка Италии
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим
Европа20:35
Барселона приняла решение по поводу будущего Левандовски
Украина20:00
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Колосом в матче УПЛ
Теннис19:43
Стародубцева сыграет в четвертьфинале турнира в Париже
Теннис19:14
Ястремская впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира
Украина18:42
ЛНЗ гарантировал себе дебютное участие в еврокубках
Украина18:10
УПЛ: Динамо обыграло Колос, ЛНЗ победил Полтаву, Шахтер встретится с Оболонью
Украина17:45
Динамо с голом Ярмоленко одолело Колос, ЛНЗ обыграл Полтаву
Украина17:15
Матч УПЛ перенесли из-за воздушной тревоги
Европа16:55
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK