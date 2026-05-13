Динамо с голом Ярмоленко одолело Колос, ЛНЗ обыграл Полтаву

Вингер киевлян еще на один мяч приблизился к рекорду чемпионата Украины.

В среду, 13 мая, были сыграны очередные матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо на своем поле сумело справиться с Колосом, одержав победу со счетом 2:1.

"Бело-синие" вышли вперед уже на восьмой минуте встречи, когда Тарас Михавко головой замкнул подачу с углового. А спустя пять минут хозяева поля удвоили свое преимущество благодаря пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко. Для вингера киевлян этот гол стал 122-м в рамках чемпионата Украины, и он вплотную приблизился к рекорду: отставание от Сергея Реброва составляет один мяч, а от Максима Шацких - два.

После перерыва Колос сумел сократить отставание усилиями Антона Салабая, однако до конца встречи Динамо удалось сохранить победный результат.

Набрав 51 балл, Динамо занимает на данный момент четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ. Колос с 46 очками идет на седьмом месте.

Статистика матча Динамо - Колос 28-го тура чемпионата Украины

Динамо - Колос 2:1

Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) - Салабай, 58

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 10 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 1 - 6

Фолы: 14 - 7

Динамо: Нещерет - Караваев, Захарченко, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 77) - Буяльский (Пихаленок, 64), Михайленко, Яцик (Бражко, 62) - Ярмоленко (Шола, 64), Герреро (Шапаренко, 77), Волошин.

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков - Гагнидзе, Теллес, Демченко (Ррапай, 79) - Кане (Гусол, 46), Тахири, Салабай.

Предупреждения: Буяльский, Захарченко - Бурда, Демченко.

ФК ЛНЗ

ЛНЗ в своем домашнем матче разобрался с Полтавой, обыграв последнюю команду чемпионата со счетом 2:0.

Хозяева поля повели в поединке на восьмой минуте благодаря голу Егора Твердохлиба, который стал для него первым в составе черкасской команды. ЛНЗ на протяжении всего противостояния с аутсайдером первенства контролировал ход игры и во втором тайме сумел закрепить победный результат усилиями Дениса Кузыка.

Воспользовавшись осечкой Полесья против Эпицентра, ЛНЗ вернулся на второе место, набрав 57 очков. Полтава замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея 12 пунктов.

Статистика матча ЛНЗ - Полтава 28-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Полтава 2:0

Голы: Твердохлиб, 8, Кузык, 73

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 7 - 0

Фолы: 10 - 9

ЛНЗ: Паламарчук - Пасич, Горин, Драмбаев, Кузык - Рябов (Дайко, 87), Дидык, Пастух (Якубу, 78) - Твердохлиб (Танковский, 62), Ассинор (Кравчук, 78), Микитишин (Яшари, 62).

Полтава: Минчев - Ухань (Бужин, 46), Пидлепич, Мисюра, Савенков - Плахтыр (Марусич, 72), Даниленко - Одарюк (Вивдич, 71), Сад (Пятов, 81), Галенков - Сухоручко (Кобзар, 71).

Предупреждение: Рябов.

