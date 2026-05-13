Уоррен высказался о потенциальном бое Дюбуа и Итаумы

Возможен поединок восходящей звезды хэвивейта и чемпиона мира по версии WBO.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет сразу двух боксеров Дэниела Дюбуа и Мозеса Итауму, поделился информацией о том, увидим ли их вместе на ринге.

В какой-то момент они сойдутся в очной схватке, и это будет очень-очень-очень большой бой. Если мы будем торопиться с этим решением и попробуем провести его до конца года… Смотрите, я верю, что они смогут заполнить стадион Уэмбли. Но мы не будем устраивать этот бой на Уэмбли в конце ноября или в начале декабря.

Также бизнесмен отметил, что неважно, когда будет запланирован бой, он всё равно вызовет резонанс среди фанатов:

"Если мы проведём его в следующем году, ничего не изменится — они оба по-прежнему будут на пике карьеры", — приводят слова промоутера SkySports.

К слову, Ломаченко возвращается в бокс, сообщаеться что украинець проведёт бой осенью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!